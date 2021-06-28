Дослідження: для ревакцинації препаратом від AstraZeneca буде достатньо лише однієї дози

В Оксфордському університеті провели дослідження введення третьої дози вакцини від AstraZeneca через понад шість місяців після введення другої дози. Результати показали, що третя доза призводить до значного зростання антитіл та збільшення здатності Т-клітин організму боротися з коронавірусом.

Про це пише The Guardian.

Очільник Oxford Vaccine Group, професор Ендрю Поллард зазначив, що наразі невідомо, чи буде потрібна людям ревакцинація вже восени, але дослідження показало, що вона точно буде ефективною.

За його словами, вже наявні дані підтверджують, що дві дози вакцини AstraZeneca забезпечують потужний захист організму від госпіталізації та смертей від коронавірусу, зокрема і штамів «Альфа» та «Дельта».