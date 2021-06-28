Исследование: для ревакцинации препаратом от AstraZeneca будет достаточно лишь одной дозы

В Оксфордском университете провели исследование введения третьей дозы вакцины от AstraZeneca через более шести месяцев после введения второй дозы. Результаты показали, что третья доза приводит к значительному росту антител и увеличения способности Т-клеток организма бороться с коронавирусом.

Об этом пишет The Guardian.

Глава Oxford Vaccine Group, профессор Эндрю Поллард отметил, что пока неизвестно, будет ли нужна людям ревакцинация уже осенью, но исследование показало, что она точно будет эффективной.

По его словам, уже имеющиеся данные подтверждают, что две дозы вакцины AstraZeneca обеспечивают мощную защиту организма от госпитализации и смертей от коронавируса, в том числе штаммов «Альфа» и «Дельта».