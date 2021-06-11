Регулятор ЕС назвал еще одну серьезную побочную реакцию от вакцины AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным средствам приняло решение, что вакциной AstraZeneca не стоит прививать людей, которые когда-то страдали от синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров.

Об этом говорится на сайте Агентства.

«Комитет по безопасности препаратов PRAC пришел к выводу, что людям, которые ранее имели синдром повышенной проницаемости стенки капилляров (capillary leak syndrome), нельзя предлагать вакцину AstraZeneca. Комитет пришел к выводу, что синдром повышенной проницаемости стенки капилляров следует указать в информации о препарате как новый побочный эффект вакцины, и сообщить об этом риске медиков и пациентов» - сообщили эксперты.

Они рассмотрели шесть случаев появления такого синдрома у людей, которые вакцинировались препаратом от AstraZeneca. Большинство из них произошли среди женщин в течение 4 дней после вакцинации, одна женщина умерла.

В то же время регулятор отмечает, что такие случаи крайне редки, ведь всего в Европе сделали более 78 млн прививок этой вакциной.

Синдром приводит к набуханию рук и ног, низкого давления и сгущения крови. Поэтому в ЕС рекомендуют в случае появления подобных симптомов и резкого увеличения веса после вакцинации сразу обращаться к врачу.

«Медики должны быть осведомлены о признаках и симптомах этого синдрома и риск его повторения у пациентов, у которых его диагностировали ранее», — подчеркнули в Агентстве.