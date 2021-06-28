За добу в Україні виявили майже 300 нових заражених коронавірусом. Вакцинували 18 тисяч людей

В Україні за минулу добу 27 червня зафіксували 285 нових випадків зараження коронавірусом. Серед них 19 дітей та троє медиків.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень з ускладненнями від хвороби потрапили 384 людини, дев’ять хворих померли. Водночас 723 людини одужали від коронавірусу.
Найбільше нових випадків зафіксували в м. Києві (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.
Водночас за добу від коронавірусу вакцинували понад 18 тисяч людей. 11 тисяч отримали першу дозу, а 7 тисяч — другу. Загалом в Україні принаймні одну дозу отримали вже 1,9 мільйона людей.
- 23 червня у двох людей в Україні зафіксували штам коронавірусу «Дельта», який поширився з Індії та вважається більш агресивним, ніж інші. До Олександрівської лікарні ушпиталили 66-річну жінку та 16-річну дитину зі штамом «Дельта». Вони нещодавно повернулися з Росії. Через цей штам Україна запровадила додаткові обмеження на в’їзд.