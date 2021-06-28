За добу в Україні виявили майже 300 нових заражених коронавірусом. Вакцинували 18 тисяч людей

В Україні за минулу добу 27 червня зафіксували 285 нових випадків зараження коронавірусом. Серед них 19 дітей та троє медиків.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень з ускладненнями від хвороби потрапили 384 людини, дев’ять хворих померли. Водночас 723 людини одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксували в м. Києві (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.

Водночас за добу від коронавірусу вакцинували понад 18 тисяч людей. 11 тисяч отримали першу дозу, а 7 тисяч — другу. Загалом в Україні принаймні одну дозу отримали вже 1,9 мільйона людей.