За сутки в Украине выявили почти 300 новых зараженных коронавирусом. Вакцинировали 18 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки 27 июня зафиксировали 285 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 19 детей и трое медиков.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы с осложнениями от болезни попали 384 человека, девять больных умерли. В то же время 723 человека выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев зафиксировали в г. Киеве (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.
В то же время за сутки от коронавируса вакцинировали более 18 тысяч человек. 11 тысяч получили первую дозу, а 7 тысяч — вторую. Всего в Украине по крайней мере одну дозу получили уже 1,9 миллиона человек.
- 23 июня у двух человек в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Дельта», который распространился из Индии и считается более агрессивным, чем другие. В Александровскую больницу госпитализировали 66-летнюю женщину и 16-летнего ребенка со штаммом «Дельта». Они недавно вернулись из России. Из-за этого штамма Украина ввела дополнительные ограничения на въезд.