Київська область за одним із показників відповідає критеріям «червоної» зони

Київська область єдиною серед регіонів станом на 27 червня відповідає «червоній» зоні карантину за показником «охоплення тестуванням».

Відповідні дані наводить Міністерство охорони здоровʼя.

Зараз у регіоні показник тестування становить 276 тестів на 100 тисяч населення. Водночас норма — не менш як 300 тестів на 100 тисяч населення.

Однак порушення одного показника не є підставою для посилення карантину в області. Для цього «червоному» рівню мають відповідати щонайменше два показники.

Наразі вся територія України перебуває у «зеленій» зоні карантину. Відтак глава МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що в Україні залишаються основні протиепідемічні обмеження — обов’язковість масок в громадських будівлях і в транспорті, а також дотримання фізичної дистанції.

За минулу добу в україні зробили 43 660 щеплень проти коронавірусу, 3 377 з яких — у Київській області.