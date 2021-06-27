Киевская область по одному из показателей соответствует критериям «красной» зоны

Киевская область единственной среди регионов по состоянию на 27 июня отвечает «красной» зоне карантина по показателю «охват тестированием».

Соответствующие данные приводит Министерство здравоохранения.

Сейчас в регионе показатель тестирования составляет 276 тестов на 100 тысяч населения. В то же время норма — не менее 300 тестов на 100 тысяч населения.

Однако нарушение одного показателя не является основанием для усиления карантина в области. Для этого «красному» уровню должны соответствовать по меньшей мере два показателя.

Сейчас вся территория Украины находится в «зеленой» зоне карантина. Но глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что в Украине остаются основные противоэпидемические ограничения — обязательность масок в общественных зданиях и в транспорте, а также соблюдение физической дистанции.

За прошедшие сутки в Украине сделали 43 660 прививок против коронавируса, 3 377 из которых — в Киевской области.