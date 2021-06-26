Китай заперечує шантаж України вакциною через підтримку заяви про уйгурів

Китай заперечує, що вимагав у України відмовитися від призову до ретельнішого вивчення прав людини у китайському Сіньцзяні, погрожуючи зривом поставок вакцини від COVID-19.

Про це йдеться в заяві посольства Китаю в Україні.

« Китай не надає вакцини або інші протиепідемічні засоби іншим країнам в обмін на певну вигоду, не має жодних геополітичних цілей та не висуває жодних політичних умов [...]. Китай продовжить поставки вакцини в Україну», — сказано в заяві.