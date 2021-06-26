Укргідрометцентр попереджає про зливи та грози

В Україні 26 червня в західних, північних і південних областях очікують грози та місцями сильні зливи. Про це попереджає Укргідрометцентр.

Окрім цього, 26 червня в північних, східних, Тернопільській, Вінницькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У неділю, 27 червня, у північних, центральних і південних областях теж прогнозують подекуди грози та сильні зливи.