Укргидрометцентр предупреждает о ливнях и грозах

В Украине 26 июня в западных, северных и южных областях ожидают грозы и местами сильные ливни. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.
Также 26 июня в северных, восточных, Тернопольской, Винницкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В воскресенье, 27 июня, в северных, центральных и южных областях тоже прогнозируют местами грозы и сильные ливни.
Отметим, что на западе Украины в пятницу, 25 июня, в некоторых областях прошла сильная буря. Мощные порывы ветра и сильный ливень наделали беды, в частности, во Львове. В городах повалены деревья, пробиты крыши в зданиях, повреждены пути и есть пострадавшие.
- В выходные, 26—27 июня, в большинстве областей Украины ожидается резкое ухудшение погоды.
- Ранее синоптики прогнозировали, что к концу недели в большинстве областей Украины будет до +36 °С, ослабление жары ожидается лишь в выходные.