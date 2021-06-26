Укргидрометцентр предупреждает о ливнях и грозах

В Украине 26 июня в западных, северных и южных областях ожидают грозы и местами сильные ливни. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

Также 26 июня в северных, восточных, Тернопольской, Винницкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В воскресенье, 27 июня, в северных, центральных и южных областях тоже прогнозируют местами грозы и сильные ливни.