«Данілов ввів в оману президента». Бізнесмен Фукс готується судитися з Україною через запровадження проти нього санкцій

Бізнесмен Павло Фукс збирається судитися з Україною через запровадження проти нього санкцій.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Страна».

«Я здав російський паспорт і надіслав нашим органам влади всі виписки. Україна досить демократична держава, тому я буду судитися. Якщо я програю суди і вони зможуть довести, що в мене існує російський паспорт, як стверджує товариш Данілов, то буду думати, як жити апатридом. А якщо я доведу, що я його здав вчасно і все по-чесному за всіма термінами, то вони не можуть мене позбавити паспорта», — розповів Фукс.

За словами бізнесмена, він найняв консиліум юристів із провідних юркомпаній, які вже отримали з російських держструктур всі необхідні документи, зокрема, з посольства РФ.

«Мої юристи стрибають до стелі. Кажуть, що вони навіть не розраховували на таку удачу, що Данілов зможе не проаналізувати ситуацію і дати мені можливість виграти в суді. Тому що його документи незрозуміло, звідки він взяв, а у мене документи з офіційних сайтів МВС РФ. Я чесно не розумію, на що вони розраховують, на якийсь хайп або свавілля. Президент на це не піде. У мене хороша перспектива в судах», — запевнив він.

До того ж Фукс зауважив, що він нині перебуває одночасно під санкціями Росії та України, а також уточнив, що відмовився від російського паспорту у серпні 2017 року, а через півтора року отримав українське громадянство.

«Я думаю, що я єдина людина, яка перебуває в санкціях у двох країнах. Це просто неймовірно, я пишався тим, що я був у санкціях із топчиновниками і бізнесменами нашої країни, а зараз мене звинувачують в тому, що я насправді російський громадянин, на якого кримінальні справи в Росії», — додав він.

Водночас бізнесмен звинуватив секретаря РНБО Олексія Данілова в дезінформації президента.

«Уявіть, він приніс доповідь і сказав: так і так, а у Фукса російське громадянство. Потім президент, найімовірніше, уточнив, чи точна ця інформація. А Данілов на блакитному оці відрапортував: «Точно, 100%! Мені Бродський сказав». Ну, давайте, раз точно, — сказав президент. Так я собі уявляю цю систему ухвалення рішень. Данілов ввів в оману президента, а Данілова заплутав Бродський», — розповів Фукс.

Окремо бізнесмен запевнив, що не має жодного стосунку до газової компанії «Голден Дерік», якою, за непідтвердженими даними, він нібито керує, і запропонував «віддати до бюджету» все майно компанії.

« Я не маю до неї жодного стосунку. Я хочу, щоб президент і всі служби все звідти забрали до держбюджету, якомога більше продали і отримали грошей. Я тільки щасливий. Якщо я можу чимось у цьому допомогти, я хочу, щоб мені поставили такі завдання, що я повинен зробити, — я все зроблю», — зазначив він.