«Данілов ввів в оману президента». Бізнесмен Фукс готується судитися з Україною через запровадження проти нього санкцій

Бізнесмен Павло Фукс збирається судитися з Україною через запровадження проти нього санкцій.
Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Страна».
«Я здав російський паспорт і надіслав нашим органам влади всі виписки. Україна досить демократична держава, тому я буду судитися. Якщо я програю суди і вони зможуть довести, що в мене існує російський паспорт, як стверджує товариш Данілов, то буду думати, як жити апатридом. А якщо я доведу, що я його здав вчасно і все по-чесному за всіма термінами, то вони не можуть мене позбавити паспорта», — розповів Фукс.
За словами бізнесмена, він найняв консиліум юристів із провідних юркомпаній, які вже отримали з російських держструктур всі необхідні документи, зокрема, з посольства РФ.
«Мої юристи стрибають до стелі. Кажуть, що вони навіть не розраховували на таку удачу, що Данілов зможе не проаналізувати ситуацію і дати мені можливість виграти в суді. Тому що його документи незрозуміло, звідки він взяв, а у мене документи з офіційних сайтів МВС РФ. Я чесно не розумію, на що вони розраховують, на якийсь хайп або свавілля. Президент на це не піде. У мене хороша перспектива в судах», — запевнив він.
До того ж Фукс зауважив, що він нині перебуває одночасно під санкціями Росії та України, а також уточнив, що відмовився від російського паспорту у серпні 2017 року, а через півтора року отримав українське громадянство.
«Я думаю, що я єдина людина, яка перебуває в санкціях у двох країнах. Це просто неймовірно, я пишався тим, що я був у санкціях із топчиновниками і бізнесменами нашої країни, а зараз мене звинувачують в тому, що я насправді російський громадянин, на якого кримінальні справи в Росії», — додав він.
Водночас бізнесмен звинуватив секретаря РНБО Олексія Данілова в дезінформації президента.
«Уявіть, він приніс доповідь і сказав: так і так, а у Фукса російське громадянство. Потім президент, найімовірніше, уточнив, чи точна ця інформація. А Данілов на блакитному оці відрапортував: «Точно, 100%! Мені Бродський сказав». Ну, давайте, раз точно, — сказав президент. Так я собі уявляю цю систему ухвалення рішень. Данілов ввів в оману президента, а Данілова заплутав Бродський», — розповів Фукс.
Окремо бізнесмен запевнив, що не має жодного стосунку до газової компанії «Голден Дерік», якою, за непідтвердженими даними, він нібито керує, і запропонував «віддати до бюджету» все майно компанії.
« Я не маю до неї жодного стосунку. Я хочу, щоб президент і всі служби все звідти забрали до держбюджету, якомога більше продали і отримали грошей. Я тільки щасливий. Якщо я можу чимось у цьому допомогти, я хочу, щоб мені поставили такі завдання, що я повинен зробити, — я все зроблю», — зазначив він.
- 18 червня РНБО України запровадила санкції проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа і російського бізнесмена Павла Фукса, який, як показали перевірки апарату Ради, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.
- Також Україна запровадила санкції проти російських банків, які працюють на окупованих Росією територіях у Донецькій та Луганській областях, а також у Криму.