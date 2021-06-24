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Бізнесмен Фукс заявив, що вийшов із російського громадянства

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Бізнесмен Фукс заявив, що вийшов із російського громадянства

Wikimedia Commons

Бізнесмен Павло Фукс повідомив, що вийшов із російського громадянства. Він також опублікував відповідні документи з російських відомств.

Про це Фукс написав у своєму Telegram-каналі.

«Вчора мої адвокати отримали виписки міграційної та податкової служб РФ, які підтверджують, що, дотримуючись всіх процедур, я вийшов з громадянства РФ. У Російській Федерації бізнес не веду, податки не плачу», — пояснив він.

За словами Фукса, процес виходу з російського громадянства — дуже непроста і тривала процедура. Він почав займатися цим ще з 2017 року.

  • 18 червня РНБО України запровадила санкції проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа і російського бізнесмена Павла Фукса, який, як показали перевірки апарату Ради, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.
  • Сам Фукс назвав санкції Ради національної безпеки і оборони особистою помстою секретаря відомства Олексія Данілова. Він заявив, що оскаржить рішення РНБО в суді та подасть позов проти Данілова.