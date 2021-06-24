Бізнесмен Фукс заявив, що вийшов із російського громадянства

Бізнесмен Павло Фукс повідомив, що вийшов із російського громадянства. Він також опублікував відповідні документи з російських відомств.

Про це Фукс написав у своєму Telegram-каналі.

«Вчора мої адвокати отримали виписки міграційної та податкової служб РФ, які підтверджують, що, дотримуючись всіх процедур, я вийшов з громадянства РФ. У Російській Федерації бізнес не веду, податки не плачу», — пояснив він.

За словами Фукса, процес виходу з російського громадянства — дуже непроста і тривала процедура. Він почав займатися цим ще з 2017 року.