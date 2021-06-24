Бизнесмен Фукс заявил, что вышел из российского гражданства

Бизнесмен Павел Фукс сообщил, что вышел из российского гражданства. Он также опубликовал соответствующие документы из российских ведомств.
Об этом Фукс написал в своем Telegram-канале.
«Вчера мои адвокаты получили выписки миграционной и налоговой служб РФ, которые подтверждают, что, соблюдая все процедуры, я вышел из гражданства РФ. В Российской Федерации бизнес не веду, налоги не плачу», — пояснил он.
По словам Фукса, процесс выхода из российского гражданства — очень сложная и длительная процедура. Он начал заниматься этим еще с 2017 года.
- 18 июня СНБО Украины ввел санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.
- Сам Фукс назвал санкции Совета национальной безопасности и обороны личной местью секретаря ведомства Алексея Данилова. Он заявил, что обжалует решение СНБО в суде и подаст иск против Данилова.