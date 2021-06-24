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Бизнесмен Фукс заявил, что вышел из российского гражданства

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
Бизнесмен Фукс заявил, что вышел из российского гражданства

Wikimedia Commons

Бизнесмен Павел Фукс сообщил, что вышел из российского гражданства. Он также опубликовал соответствующие документы из российских ведомств.

Об этом Фукс написал в своем Telegram-канале.

«Вчера мои адвокаты получили выписки миграционной и налоговой служб РФ, которые подтверждают, что, соблюдая все процедуры, я вышел из гражданства РФ. В Российской Федерации бизнес не веду, налоги не плачу», — пояснил он.

По словам Фукса, процесс выхода из российского гражданства — очень сложная и длительная процедура. Он начал заниматься этим еще с 2017 года.

  • 18 июня СНБО Украины ввел санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.
  • Сам Фукс назвал санкции Совета национальной безопасности и обороны личной местью секретаря ведомства Алексея Данилова. Он заявил, что обжалует решение СНБО в суде и подаст иск против Данилова.