После санкций СНБО бизнесмен Фукс заявил о выходе из Наблюдательного совета комплекса «Бабий Яр»

Бизнесмен Павел Фукс уходит из Наблюдательного совета мемориального комплекса «Бабий Яр» из-за введенных против него санкций Советом национальной безопасности и обороны.

Об этом российско-украинский бизнесмен написал в Telegram.

Он отметил, что «с удивлением» узнал о введении против него полного пакета санкций СНБО, а информацию об этом прочитал в новостях. Фукс заверил, что не имеет никакого отношения к компании «Голден Деррик» и заявил, что будет защищать свое имя в суде.

«Чтобы не усложнять и без того непростую работу по созданию мемориального комплекса Холокоста «Бабий яр» в Киеве, я хочу заявить о приостановлении своих полномочий и выхожу из Наблюдательного Совета мемориала до тех пор, пока не сниму с себя эти необоснованные обвинения в судебном порядке», ㅡ написал он.