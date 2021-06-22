Після санкцій РНБО бізнесмен Фукс заявив про вихід із Наглядової ради комплексу «Бабин Яр»

Бізнесмен Павло Фукс йде з Наглядової ради меморіального комплексу «Бабин Яр» через запроваджені проти нього санкції Ради національної безпеки та оборони.

Про це російсько-український бізнесмен написав у Telegram.

Він зазначив, що «з подивом» дізнався про введення проти нього повного пакета санкцій РНБО, а інформацію про це прочитав у новинах. Фукс запевнив, що не має жодного стосунку до компанії «Голден Деррік» та заявив, що захищатиме своє імʼя у суді.

«Щоб не ускладнювати й без того непросту роботу зі створення меморіального комплексу Голокосту «Бабин яр» у Києві, я хочу заявити про призупинення своїх повноважень і виходжу з Наглядової ради меморіалу доти, поки не зніму з себе ці необґрунтовані звинувачення в судовому порядку», ㅡ написав він.