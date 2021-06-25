Прем’єр Нідерландів заявив, що Угорщині «не місце в ЄС» після ухвалення закону про «заборону ЛГБТ-пропаганди»

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що Угорщині не місце в Європейському Союзі після ухвалення там скандального закону про «заборону ЛГБТ-пропаганди».

Про це пише CNN.

«Для мене Угорщині більше немає місця в ЄС. Але, на жаль, в тій системі, яка у нас є, я не можу зробити це самостійно, лише [з] 26 іншими державами-членами, які скажуть: «Ви повинні піти», — пояснив він.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує захищати свій закон. Він запевняє, що той не стосується ЛГБТ, а лише має на меті уберегти дітей та їхніх батьків.

«Я не проти гомосексуалізму. Закон дає право вирішувати, яким чином батьки хотіли б сексуально виховувати своїх дітей, і це право належить виключно батькам», — зазначає він.