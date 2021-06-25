Новости

Премьер Нидерландов заявил, что Венгрии «не место в ЕС» после принятия закона о «запрете ЛГБТ-пропаганды»

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что Венгрии не место в Европейском Союзе после принятия там скандального закона о «запрете ЛГБТ-пропаганды».

Об этом пишет CNN.

«Для меня Венгрии больше нет места в ЕС. Но, к сожалению, в той системе, которая у нас есть, я не могу сделать это самостоятельно, только [с] 26 другими государствами-членами, которые скажут: «Вы должны уйти», — пояснил он.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает защищать свой закон. Он уверяет, что он не касается ЛГБТ, а лишь преследует цель уберечь детей и их родителей.

«Я не против гомосексуализма. Закон дает право решать, каким образом родители хотели бы сексуально воспитывать своих детей, и это право принадлежит исключительно родителям», — отмечает он.

  • 15 июня Венгрия приняла закон, запрещающий «пропаганду гомосексуализма» среди несовершеннолетних. Законопроект в парламент внес премьер-министр страны Виктор Орбан.
  • ЛГБТ-активисты в Венгрии и международные организации резко раскритиковали законопроект и сравнили его с российским законом 2013 года, запрещающим так называемую гей-пропаганду. Активисты провели акции протеста, пытаясь убедить законодателей не голосовать за законопроект.
  • Тринадцать стран-членов ЕС выразили «серьезную озабоченность» по поводу закона Венгрии, запрещающего «демонстрацию и пропаганду гомосексуальности» среди лиц в возрасте до 18 лет. Подписанты считают, что такие законы нарушают ценности Европейского Союза.