Премьер Нидерландов заявил, что Венгрии «не место в ЕС» после принятия закона о «запрете ЛГБТ-пропаганды»

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что Венгрии не место в Европейском Союзе после принятия там скандального закона о «запрете ЛГБТ-пропаганды».

Об этом пишет CNN.

«Для меня Венгрии больше нет места в ЕС. Но, к сожалению, в той системе, которая у нас есть, я не могу сделать это самостоятельно, только [с] 26 другими государствами-членами, которые скажут: «Вы должны уйти», — пояснил он.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает защищать свой закон. Он уверяет, что он не касается ЛГБТ, а лишь преследует цель уберечь детей и их родителей.

«Я не против гомосексуализма. Закон дает право решать, каким образом родители хотели бы сексуально воспитывать своих детей, и это право принадлежит исключительно родителям», — отмечает он.