У Кремлі невдоволені відмовою ЄС провести саміт з Путіним

«Ви знаєте, що президент Путін був і залишається зацікавленим у налагодженні робочих відносин між Москвою і Брюсселем», — сказав Пєсков.

Він також згадав про статтю Путіна в німецькому виданні Die Zeit на честь 80-ї річниці нападу німецьких військ на СРСР. За словами Пєскова, в ній Путін «послав досить позитивні меседжі європейцям в плані реанімації відносин». У тій статті Путін назвав Революцію Гідності «українською трагедією», звинуватив США в організації «перевороту», а країни Європи — у підтримці «розколу» в Україні.