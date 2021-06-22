Путін назвав Революцію Гідності «українською трагедією» і звинуватив США в організації «антиконституційного перевороту»

Президент Росії Володимир Путін назвав Революцію Гідності «українською трагедією» та звинуватив США в організації «антиконституційного збройного перевороту», а країни Європи — в підтримці «розколу» в Україні у 2014 році.

Про це він написав у присвяченій 80-й річниці початку Великої Вітчизняної війни статті «Бути відкритими, незважаючи на минуле» для німецької щотижневої газети Die Zeit, що розміщена на сайті Кремля.

«Європа активно підтримала антиконституційний озброєний переворот в Україні. З цього все і почалося. Навіщо потрібно було це робити? Тоді чинний президент Янукович вже погодився з усіма вимогами опозиції. Навіщо США організували переворот, а країни Європи — безсило його підтримали, спровокувавши розкол в самій Україні і вихід Криму з її складу?» — наголосив він.