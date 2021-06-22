Путин назвал Революцию Достоинства «украинской трагедией» и обвинил США в организации «антиконституционного переворота»

Президент России Владимир Путин назвал Революцию Достоинства «украинской трагедией» и обвинил США в организации «антиконституционного вооруженного переворота», а страны Европы — в поддержке «раскола» в Украине в 2014 году.

Об этом он написал в приуроченной к 80-й годовщине от начала Великой Отечественной войны статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» для немецкой еженедельной газеты Die Zeit, размещенной на сайте Кремля.

«Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот в Украине. С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?» — подчеркнул он.