ЄС відзначив прогрес України на шляху до асоціації, але нагадав про важливість судової реформи

В ЄС високо оцінили прогрес, який Україна досягла в імплементації Угоди про асоціацію, однак нагадали про необхідність прискорити ефективне реформування судової та інших систем.

Про це на конференції у Києві заявив заступник глави Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло, а також заступниця генерального директорату з питань сусідства та розширення Єврокомісії Катарина Матернова.

Дюфло зазначив, що ЄС моніторить ухвалення Україною тих законодавчих актів, які «не відповідають духу та букві Угоди про асоціацію України-ЄС».

«Невідповідна реформа судочинства може уповільнити досягнення цілей в інших реформах», — сказав він.