ЕС отметил прогресс Украины на пути к ассоциации, но напомнил о важности судебной реформы

В ЕС высоко оценили прогресс, который Украина достигла в имплементации Соглашения об ассоциации, однако напомнили о необходимости ускорить эффективное реформирование судебной и других систем.
Об этом на конференции в Киеве заявил заместитель главы Представительства ЕС в Украине Реми Дюфло, а также заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения Еврокомиссии Катарина Матернова.
Дюфло отметил, что ЕС мониторит принятие Украиной тех законодательных актов, которые «не отвечают духу и букве Соглашения об ассоциации Украины-ЕС».
«Несоответствующая реформа судопроизводства может замедлить достижение целей в других реформах», — сказал он.
В то же время Матернова отметила положительную макроэкономическую стабилизацию, речь идет о реформе государственного управления, децентрализации, создании антикоррупционных органов, анбандлинг «Нафтогаза» и прочее.
«Еще очень много нужно осуществить в плане реформирования судебной системы. Иметь компетентных, добродетельных судей, которые выносят объективные беспристрастные решения – краеугольный камень и для создания положительного инвестиционного климата», — сказала она.
Также Матернова напомнила, что ЕС находится в процессе оценки реформ, что станет основой для предоставления второго транша макрофинансовой помощи.
Ранее правительственный Офис координации европейской и евроатлантической интеграции заявил, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом составляет 54%.
- Верховная Рада 2 февраля приняла за основу законопроект, который предусматривает, что проводить конкурсы в местные суды вместо расформированной ныне Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) будет Высший совет правосудия (ВСП). К тому же ВСП получит полномочия завершить конкурсы, объявленные Высшей квалификационной комиссией судей 5 августа 2019 года на должность судьи местного суда.
- В то же время эксперты уже неоднократно критиковали этот законопроект, уверяя, что он направлен не на преодоление кадрового кризиса в судебной системе и обеспечение стабильности ее работы, а наоборот, позволит назначать на должности «ручных» судей.
- В октябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о «судебной реформе» Зеленского. Документ сокращает количество судей Верховного суда с 200 до 100 человек. Также Рада распустила действующий состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и сократила количество ее членов с 16 до 12.
- В начале ноября 2019 года Зеленский подписал закон о судебной реформе, а уже в марте Конституционный суд признал незаконными ряд положений судебной реформы, инициированной президентом.
- В июне Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в законы о судебной системе. Венецианская комиссия в октябре оценила документ в основном положительно, но предложила очень много изменений. В Раде обещали прислушаться.