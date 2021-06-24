ЕС отметил прогресс Украины на пути к ассоциации, но напомнил о важности судебной реформы

В ЕС высоко оценили прогресс, который Украина достигла в имплементации Соглашения об ассоциации, однако напомнили о необходимости ускорить эффективное реформирование судебной и других систем.

Об этом на конференции в Киеве заявил заместитель главы Представительства ЕС в Украине Реми Дюфло, а также заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения Еврокомиссии Катарина Матернова.

Дюфло отметил, что ЕС мониторит принятие Украиной тех законодательных актов, которые «не отвечают духу и букве Соглашения об ассоциации Украины-ЕС».

«Несоответствующая реформа судопроизводства может замедлить достижение целей в других реформах», — сказал он.