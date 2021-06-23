США планують зняти нафтові санкції з Ірану

В Ірані заявили, що Штати під час перемовин погодилися зняти низку санкцій проти країни. Загалом планують скасувати близько тисячі обмежень.

Про це пише Reuters з посиланням на державні іранські ЗМІ.

«Було досягнуто угоди про скасування всіх санкцій щодо страхування, нафти і судноплавства, які були накладені Трампом», — зазначив голова Адміністрації президента Ірану Махмуд Ваєзі.

США та Іран, а також інші країни-підписанти ядерної угоди вже тривалий час проводять перемовини у Відні про повернення ісламської країни до виконання своїх зобов’язань.

У Німеччині вже зазначили, що перемовини далекі від завершення, оскільки існує багато перешкод для досягнення прогресу.