США планируют снять нефтяные санкции с Ирана

В Иране заявили, что Штаты во время переговоров согласились снять ряд санкций против страны. Всего планируют отменить около тысячи ограничений.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственные иранские СМИ.

«Было достигнуто соглашение об отмене всех санкций по страхованию, нефти и судоходству, которые наложил Трамп», — отметил глава Администрации президента Ирана Махмуд Ваези.

США и Иран, а также другие страны-подписанты ядерной сделки уже длительное время проводят переговоры в Вене о возвращении исламской страны к выполнению своих обязательств.

В Германии отмечают, что переговоры далеки от завершения, поскольку существует много препятствий для достижения прогресса.