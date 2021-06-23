У Білорусі виявили перші випадки дельта-варіанту коронавірусу

У Мінську виявили перші випадки дельта-варіанту коронавірусу, також відомого як «індійський» штам.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я Білорусі у своєму Telegram-каналі.
«Аналіз послідовностей вірусу SARS-CoV-2 (виділених у червні з проб пацієнтів із підтвердженим COVID-19) показав, що в Мінську 10 досліджених зразків мали набір мутацій у шиповидному білку, характерних для «індійського» варіанту («Дельта», В.1.617.2). Тож можна констатувати, що «індійський» варіант коронавірусу виявлено в Білорусі», — йдеться в повідомленні.
Водночас у білоруському МОЗ наголосили, що наразі в інших регіонах країни дельта-варіант не виявили.
«Поява нових генетичних ліній SARS-CoV-2 з мутаціями у складі варіабельних ділянок геному вірусу, насамперед розташованих у гені S-білка і особливо його рецепторного домену, є природним процесом еволюції вірусу», — додали в міністерстві.
Також зазначається, що поширення «індійського» штаму передусім може бути повʼязане з недотриманням заходів обережності та невеликою кількістю вакцинованих осіб, що не дозволяє досягти необхідного рівня імунітету.
- У ВООЗ попередили, що у світі починає домінувати дельта-варіант коронавірусу, раніше відомий як «індійський» штам і більш заразний, ніж інші штами.
- Міністерство закордонних справ України та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати пропозиції щодо того, чи треба встановлювати додатковий контроль та обмеження між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам коронавірусу «Дельта». Наразі в’їзд до України можуть обмежити з Великої Британії, Індії, Росії та Португалії, де найбільша циркуляція «Дельти».