У Білорусі виявили перші випадки дельта-варіанту коронавірусу

«Аналіз послідовностей вірусу SARS-CoV-2 (виділених у червні з проб пацієнтів із підтвердженим COVID-19) показав, що в Мінську 10 досліджених зразків мали набір мутацій у шиповидному білку, характерних для «індійського» варіанту («Дельта», В.1.617.2). Тож можна констатувати, що «індійський» варіант коронавірусу виявлено в Білорусі», — йдеться в повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я Білорусі у своєму Telegram-каналі.

У Мінську виявили перші випадки дельта-варіанту коронавірусу , також відомого як «індійський» штам.

Водночас у білоруському МОЗ наголосили, що наразі в інших регіонах країни дельта-варіант не виявили.

«Поява нових генетичних ліній SARS-CoV-2 з мутаціями у складі варіабельних ділянок геному вірусу, насамперед розташованих у гені S-білка і особливо його рецепторного домену, є природним процесом еволюції вірусу», — додали в міністерстві.

Також зазначається, що поширення «індійського» штаму передусім може бути повʼязане з недотриманням заходів обережності та невеликою кількістю вакцинованих осіб, що не дозволяє досягти необхідного рівня імунітету.