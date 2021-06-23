Пилова буря у Києві: рятувальники прогнозують покращення ситуації до середини ночі

У Києві прогнозують покращення ситуації із пиловою бурею до середини ночі, проте залишки частинок пилу будуть спостерігатися ще деякий час.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Рятувальники наголосили, що дана ситуація не несе загрози життю і здоров’ю громадян.
Укргідрометцентр уточнив, що такі процеси можуть утримуватися найближчі 2 доби, поки не зміниться вітровий режим та не пройдуть дощі, як на території півдня Росії так і в Україні. У найближчі три доби в Україні очікується спека +30...+36 °С , короткочасні дощі поліпшуватимуть якість повітря лише місцями у південних та західних областях.
Причиною такого явища стало видування в Архангельській області (Росія) значної кількості ґрунту та переміщення повітряних мас на територію України. Крім того, додатковим фактором стало посилення швидкості вітру у Києві, що і спричинило видування з доріг і вулиць пилу, а також підвищення вологості повітря, через яке погіршується видимість.
- Раніше синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості північних, західних і східних областей. В Україну зайшов антициклон Zoe. До кінця тижня у більшості областей України буде до +36 °С, а послаблення спеки очікується тільки на вихідних.