Пилова буря у Києві: рятувальники прогнозують покращення ситуації до середини ночі

У Києві прогнозують покращення ситуації із пиловою бурею до середини ночі, проте залишки частинок пилу будуть спостерігатися ще деякий час.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Рятувальники наголосили, що дана ситуація не несе загрози життю і здоров’ю громадян.

Укргідрометцентр уточнив, що такі процеси можуть утримуватися найближчі 2 доби, поки не зміниться вітровий режим та не пройдуть дощі, як на території півдня Росії так і в Україні. У найближчі три доби в Україні очікується спека +30...+36 °С , короткочасні дощі поліпшуватимуть якість повітря лише місцями у південних та західних областях.