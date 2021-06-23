Польські спецслужби звинуватили Росію у недавній кібератаці. Виконавець — хакерська група UNC1151

Агентство внутрішньої безпеки Польщі та військова розвідка встановили причетність спецслужб Росії до недавньої кібератаки на польських політиків і діячів.

Про це повідомив представник польського міністра-координатора спецслужб Станіслав Зарин, передає Associated Press.

За атакою на пошту, облікові записи політиків і діячів стоїть хакерська група UNC1151. Саме її вважають виконавцем. У польських відомств є інформація, що група безпосередньо повʼязана зі спецслужбами РФ.

Зарин додав, що близько 100 з понад 4 тисяч акаунтів, які постраждали від кібератаки, належать колишнім і чинним членам уряду, парламентаріям і представникам адміністрації. Цей напад він назвав кампанією з дестабілізації Центральної Європи.