У Польщі скликають закрите засідання Сейму через кібератаки на держслужбовців

У Польщі скликають закрите засідання Сейму через хвилю кібератак, яких зазнала країна протягом останнього часу.

Про це повідомляє Radio Zet.

Засідання відбудеться у середу, 16 червня. Портал Onet.pl повідомляє, що у Telegram опублікували отриману хакерами розмову премʼєр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, голови канцелярії премʼєра Міхала Дворчика та депутата Сейму Ярослава Говіна. Розмова стосувалася дій щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Також у цих розмовах йдеться про ситуацію з «Північним потоком — 2».

10 червня стало відомо, що хакери зламали особисту електронну пошту глави канцелярії премʼєр-міністра Польщі та його дружини. Міхал Дворчик повідомив, що хакери також змогли проникнути на його акаунти в соцмережах. На його думку, до цього, імовірно, можуть бути причетні Росія чи Білорусь. Він зазначив, що викрадена з поштової скриньки інформація публікувалася в російській соцмережі Telegram.