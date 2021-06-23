Польские спецслужбы обвинили Россию в недавней кибератаке. Исполнитель — хакерская группа UNC1151

Агентство внутренней безопасности Польши и военная разведка установили причастность спецслужб России к недавней кибератаке на польских политиков и деятелей.

Об этом сообщил представитель польского министра-координатора спецслужб Станислав Зарин, передает Associated Press.

За атакой на почту, учетные записи политиков и деятелей стоит хакерская группа UNC1151. Именно ее считают исполнителем. У польских ведомств есть информация, что группа напрямую связана с спецслужбами РФ.

Зарин добавил, что около 100 из болеечем 4 тысяч аккаунтов, пострадавших от кибератаки, принадлежат бывшим и действующим членам правительства, парламентариям и представителям администрации. Это нападение он назвал кампанией по дестабилизации Центральной Европы.