Польские спецслужбы обвинили Россию в недавней кибератаке. Исполнитель — хакерская группа UNC1151

Агентство внутренней безопасности Польши и военная разведка установили причастность спецслужб России к недавней кибератаке на польских политиков и деятелей.
Об этом сообщил представитель польского министра-координатора спецслужб Станислав Зарин, передает Associated Press.
За атакой на почту, учетные записи политиков и деятелей стоит хакерская группа UNC1151. Именно ее считают исполнителем. У польских ведомств есть информация, что группа напрямую связана с спецслужбами РФ.
Зарин добавил, что около 100 из болеечем 4 тысяч аккаунтов, пострадавших от кибератаки, принадлежат бывшим и действующим членам правительства, парламентариям и представителям администрации. Это нападение он назвал кампанией по дестабилизации Центральной Европы.
- 10 июня стало известно, что хакеры взломали личную электронную почту главы канцелярии премьер-министра Польши и его жены. Михал Дворчик сообщил, что хакеры также смогли проникнуть на его аккаунты в соцсетях. По его мнению, к этому, вероятно, могут быть причастны Россия или Беларусь. Он отметил, что похищенную из почтового ящика информацию опубликовали в соцсети Telegram.
- Позже стало известно, что в Польше созывают закрытое заседание Сейма. 18 июня правительство Польши прямо обвинило Россию в кибератаках.