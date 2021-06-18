Глава правящей в Польше партии обвинил Россию в кибератаках на политиков

Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский обвинил Россию в совершении масштабной кибератаки, в ходе которой пострадали политики разных уровней.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Кибератаке подверглись наиболее важные официальные лица Польши, министры и депутаты различных политических взглядов», — заявил лидер правящей партии «Закон и справедливость».

По словам Качиньского, соответствующая информация была предоставлена Агентством внутренней безопасности и Службой военной контрразведки. В результате анализа, проведенного польскими ведомствами и спецслужбами, было установлено, что хакерскую атаку совершили с территории Российской Федерации.

Одной из основных целей нападения было нанесение удара по польскому обществу и дестабилизация страны, заявил Качиньский, призвав поляков к осторожности. По его словам, в настоящее время продолжается сбор доказательств и ведутся разъяснительные работы среди пострадавших и потенциальных жертв кибератаки. Когда именно была совершена кибератака, он не указал.