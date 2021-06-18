Глава правлячої в Польщі партії звинуватив Росію в кібератаках на політиків

Віцепремʼєр-міністр Польщі Ярослав Качинський звинуватив Росію у скоєнні масштабної кібератаки, під час якої постраждали політики різних рівнів.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
«Кібератаки зазнали найбільш важливі офіційні особи Польщі, міністри і депутати різних політичних поглядів», — заявив лідер правлячої партії «Закон і справедливість».
За словами Качинського, відповідна інформація була надана Агентством внутрішньої безпеки та Службою військової контррозвідки. В результаті аналізу, проведеного польськими відомствами і спецслужбами, було встановлено, що хакерську атаку здійснили з території Росії.
Однією з основних цілей нападу було завдати удару по польській громаді та дестабілізувати країну, заявив Качинський, закликавши поляків до обережності. За його словами, зараз триває збір доказів і ведуться розʼяснювальні роботи серед постраждалих і потенційних жертв кібератаки. Коли саме була здійснена кібератака, він не вказав.
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