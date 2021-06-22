В «Укроборонпромі» з’явиться посада офіцера з кіберзахисту і кіберзброї

У структурі «Укроборонпрому» з’явиться нова посада — офіцер з кіберзахисту і кіберзброї. Про це в інтерв’ю «Бабелю» повідомив керівник концерну Юрій Гусєв.

Він також розповів, що вважає розвиток нових проєктів і продуктів одним з чотирьох пріоритетів на посаді.