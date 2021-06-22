В «Укроборонпромі» з’явиться посада офіцера з кіберзахисту і кіберзброї

У структурі «Укроборонпрому» з’явиться нова посада — офіцер з кіберзахисту і кіберзброї. Про це в інтерв’ю «Бабелю» повідомив керівник концерну Юрій Гусєв.
Він також розповів, що вважає розвиток нових проєктів і продуктів одним з чотирьох пріоритетів на посаді.
«Ми ввели посаду директора з інновацій. На першому конкурсі не встановили переможця і зараз шукаємо людину, яка б рухала інновації. Чому? Безпілотні системи, кіберзброя, нові технологічні та високотехнологічні види зброї — це майбутнє, і нам потрібно думати, яким воно повинно бути», — зазначив керівник концерну.
- У травні 2021 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила стратегію кібербезпеки України на наступні 5 років. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров тоді повідомив, що «якість формування документа й актуальність — на найвищому рівні». Але він не розкрив деталі стратегії.
- Згодом секретар РНБО Олексій Данілов анонсував створення в Україні кібервійськ.