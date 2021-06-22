В «Укроборонпроме» появится должность офицера по киберзащите и кибероружию

В структуре «Укроборонпрома» появится новая должность — офицер по киберзащите и кибероружию. Об этом в интервью «Бабелю» сообщил руководитель концерна Юрий Гусев.

Он также рассказал, что считает развитие новых проектов и продуктов одним из четырех своих приоритетов.