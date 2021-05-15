Секретарь СНБО Данилов анонсировал создание в Украине кибервойск

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал создание в Украине кибервойск.

Об этом он заявив в эфире программы «Свобода слова».

«Сегодня в тайном режиме мы рассматривали вопрос создания кибервойск в нашей стране. Могу сказать, что это решение поддержано всеми 21 членами единогласно, присутствовавшими на заседании. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это. Вы узнаете от президента», — заявил Данилов.

По словам Данилова, на заседании СНБО в пятницу рассматривалось восемь вопросов.

«Мы также сегодня рассматривали вопрос биологической безопасности и защиты, потому что в том состоянии, в котором мы встретили COVID-19, оказалось, что страна была поставлена на грань импортной зависимости даже от тех вещей, которые являются очень простыми. Но наш бизнес очень быстро отреагировал на это», — добавил Данилов.

Он отметил, что на заседании СНБО в пятницу было принято «важное и фундаментальное решение» относительно лекарств и вакцин, информация о котором пока не раскрывается.

Также, по словам Данилова, в настоящее время рабочая группа СНБО находится на территории Херсонской, Николаевской и Одесской областей. «Они готовят заседание по ситуации, которое состоится в скором времени – через 2 недели, если президент утвердит повестку», — подытожил он.