СНБО утвердил стратегию кибербезопасности Украины на пять лет

Совет национальной безопасности и обороны принял стратегию киберзащиты Украины на следующие 5 лет.

Об этом на брифинге по итогам заседания заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Первый вопрос касался кибербезопасности нашей страны. Хочу отметить, что была принята стратегия развития кибербезопасности на следующие 5 лет. Мне кажется, что и подход к формированию этой стратегии, и качество формирования документа, и актуальность — они на самом высоком уровне», — отметил министр.

По его словам, эта стратегия позволит сделать Украину передовой страной в этой сфере. Федоров отметил, что все — от аудита сегодняшней ситуации до того, что нужно делать, чтобы Украина передовой в киберзащите страной мира — раскрывается в стратегии.