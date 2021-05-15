Секретар РНБО Данілов анонсував створення в Україні кібервійськ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсував створення в Україні кібервійськ.

Про це він заявивши в ефірі програми «Свобода слова».

«Сьогодні в таємному режимі ми розглядали питання створення кібервійськ в нашій країні. Можу сказати, що це рішення підтримане всіма 21 членом одноголосно, присутнім на засіданні. Я думаю, що найближчим часом буде указ президента про це. Ви дізнаєтеся від президента», — заявив Данилов.

За словами Данилова, на засіданні РНБО в пʼятницю розглядалося вісім питань. «Ми також розглядали питання біологічної безпеки та захисту, тому що в тому стані, в якому ми зустріли COVID-19, виявилося, що країна була поставлена на межу імпортної залежності навіть від тих речей, які є дуже простими. Але наш бізнес дуже швидко відреагував на це», — додав Данілов.

Він зазначив, що на засіданні РНБО в пʼятницю було ухвалене «важливе і фундаментальне рішення» щодо ліків і вакцин, інформація про яке поки не розкривається.

Також, за словами Данилова, зараз робоча група РНБО знаходиться на території Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. «Вони готують засідання по ситуації, яке відбудеться незабаром — через 2 тижні, якщо президент затвердить порядок», — підсумував він.