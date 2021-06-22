Держзамовлення і корпоратизація. Глава «Укроборонпрому» Гусєв назвав чотири пріоритетні напрями своєї роботи

Гендиректор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв назвав чотири пріоритетні напрями своєї роботи, зокрема виконання оборонного замовлення.

Про це він розповів в інтервʼю «Бабелю».

Першим пріоритетом Гусєв визначив виконання державного оборонного замовлення. За його словами, за результатами 2020 року деякі контракти за держзамовленням виконані на 100%, а деякі — достроково. Перші чотири місяці 2021 року, за словами Гусєва, показали зростання виробництва на 20%, і він планує зберегти цю динаміку до кінця року.

Другим пріоритетом він назвав розширення зовнішніх ринків для продукції «Укроборонпрому». Гусєв сказав, що за чотири місяці 2021 року підписано контрактів на суму в 2,5 раза більшу, ніж за такий же період 2020-го.

Третій пріоритет — корпоратизація «Укроборонпрому». Гусєв чекає, поки Верховна Рада ухвалить закон № 3822 про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності.

І четвертий пріоритет — розвиток нових проєктів і продуктів.

«Ми ввели посаду директора з інновацій. На першому конкурсі не встановили переможця і зараз шукаємо людину, яка б рухала інновації. Чому? Безпілотні системи, кіберзброя, нові технологічні та високотехнологічні види зброї — це майбутнє, і нам потрібно думати, яким воно повинно бути», — сказав Гусєв.