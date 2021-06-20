В Аргентині виявили перший випадок «чорного грибка» у жінки, яка хворіла на COVID-19

Перший випадок мукормікозу, або «чорного грибка», зафіксували в Аргентині у жінки, що перехворіла COVID-19.

Про це повідомляється на сайті міністерства охорони здоров’я країни.

«Перший випадок мукормікозу, відомого як «чорний грибок», зафіксований у пацієнтки з Формози, яка раніше хворіла на COVID-19», — йдеться в повідомленні.

Це 47-річна жінка з високим кров’яним тиском, цукровим діабетом II типу і COVID-19. Після виписки з лікарні у жінки виник головний біль і порушення чутливості піднебіння. Обстеження виявило небезпечні грибки.

У міністерстві додали, що також розслідується ще один ймовірний випадок мукормікозу. Йдеться про померлу людину з провінції Буенос-Айрес.

Мукормікоз — рідкісна інфекція, викликана цвілевими грибами, які зазвичай зустрічаються у ґрунті, рослинах, гної та фруктах і овочах, що гниють. Гриб вражає носові пазухи, мозок і легені та може бути небезпечним для життя хворих на діабет або людей з ослабленим імунітетом, зокрема з ВІЛ/СНІДом чи онкозахворюванням.