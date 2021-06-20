В Аргентине выявили первый случай «черного грибка» у женщины, которая болела COVID-19

Первый случай мукормикоза, или «черного грибка», зафиксировали в Аргентине у женщины, которая переболела COVID-19.

Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

«Первый случай мукормикоза, известного как «черный грибок», зафиксирован у пациентки из Формозы, которая ранее болела COVID-19», — говорится в сообщении.

Это 47-летняя женщина с высоким кровяным давлением, сахарным диабетом II типа и COVID-19. После выписки из больницы у женщины возникла головная боль и нарушение чувствительности неба. Обследование выявило опасные грибки.

В министерстве добавили, что также расследуется еще один вероятный случай мукормикоза. Речь идет об умершем человеке из провинции Буэнос-Айрес.

Мукормикоз — редкая инфекция, вызванная плесневыми грибами, которые обычно встречаются в почве, растениях, навозе и фруктах и овощах, которые гниют. Гриб поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может быть опасным для жизни больных диабетом, или людей с ослабленным иммунитетом, в частности с ВИЧ/СПИДом, или онкозаболеваниями.