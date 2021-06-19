Не менше ніж 20 тисяч гривень. На сайті президента зʼявився указ про підвищення мінімальної зарплати лікарям

На сайті президента України Володимира Зеленського зʼявився указ, який передбачає підвищення мінімальної заробітної плати для медичних працівників.

У документі йдеться, що уряд повинен під час підготовки проєкту закону про держбюджет на 2022 рік врахувати підвищення зарплати лікарям до 20 тисяч гривень на місяць. А для середнього медичного персоналу мінімальна місячна зарплата не має бути нижчою ніж 13,5 тисячі гривень.

Ці суми потрібно врахувати під час розрахунку тарифів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022 рік, укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, колективних договорів та угод у сфері охорони здоров’я, а також фінансування закладів охорони здоров’я.

Також уряд має опрацювати питання щодо удосконалення підходів з визначення умов оплати праці медичних працівників, зокрема щодо забезпечення розрахунку справедливого співвідношення між заробітними платами медичного персоналу та керівного складу закладів охорони здоров’я.