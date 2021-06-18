Зеленський підписав указ про підвищення рівня зарплат медикам

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати для медичних працівників.

Підпис глава держави поставив під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника, трансляцію вів Офіс президента.

«Указ встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці. Не менше 13,5 тисяч гривень для середнього медичного персоналу і не менше 20 тисяч гривень для лікарського складу», — заявив Зеленський під час виступу.

За його словами, Офіс президента разом із урядом і парламентом «зроблять усе, щоб такі суми були не тільки на папері».