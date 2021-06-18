Зеленский подписал указ о повышении уровня зарплат медикам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты для медицинских работников.

Подпись глава государства поставил во время торжеств по случаю Дня медицинского работника, трансляцию вел Офис президента.

«Указ устанавливает ориентир минимального уровня оплаты труда. Не менее 13,5 тысяч гривен для среднего медицинского персонала и не менее 20 тысяч гривен для врачебного состава», — заявил Зеленский во время выступления.

По его словам, Офис президента вместе с правительством и парламентом «сделают все, чтобы такие суммы были не только на бумаге».