Не менее 20 тысяч гривен. На сайте президента появился указ о повышении минимальной зарплаты врачам

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ, предусматривающий повышение минимальной заработной платы для медицинских работников.
В документе говорится, что правительство должно при подготовке проекта закона о госбюджете на 2022 год учесть повышение зарплаты врачам до 20 тысяч гривен в месяц. А для среднего медицинского персонала минимальная месячная зарплата не должна быть ниже чем 13,5 тысячи гривен.
Эти суммы нужно учесть при расчете тарифов по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения на 2022 год, заключении договоров о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий, коллективных договоров и соглашений в сфере здравоохранения, финансировании содержания учреждений здравоохранения.
Также правительство должно проработать вопрос по совершенствованию подходов к определению условий оплаты труда медицинских работников, в частности по обеспечению расчета справедливого соотношения между зарплатами медицинского персонала и руководящего состава учреждений здравоохранения.
Напомним, 18 июня Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ, которым предусматривается повышение минимальной заработной платы для медицинских работников. Сегодня же его опубликовали на сайте. Документ вступает в силу со дня его опубликования.
- В середине апреля 2020 года Верховная Рада создала Фонд борьбы с коронавирусом. За эти деньги планировалось обеспечить больницы всем необходимым и компенсировать экономические потери из-за карантина — помочь безработным и малоимущим. Всего в Фонд для борьбы с коронавируса заложили почти 66 миллиардов гривен.
- В сентябре Кабинет министров принял постановление, которое должно было позволить медикам получить обещанные доплаты к зарплате уже к концу сентября.
- В конце августа комитет Верховной Рады по вопросам бюджета согласовал повышение зарплат медицинским работникам. На доплаты из «коронавирусного» фонда выделили 6 миллиардов гривен.