Білий дім заперечив повідомлення про призупинення військової допомоги Україні

У Білому домі спростували повідомлення про те, що адміністрація США відклала надання допомоги Україні, зокрема військової. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

«Думка про те, що ми стримуємо допомогу Україні у сфері безпеки, — це нонсенс. Буквально минулого тижня — напередодні саміту США та Росії — ми надали пакет допомоги на суму $150 мільйонів, включно із летальною зброєю. Зараз ми надали всю суму, виділену Конгресом у рамках ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки», — заявила Псакі.