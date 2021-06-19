Белый дом опроверг сообщение о приостановлении военной помощи Украине

В Белом доме опровергли сообщение о том, что администрация США отложила оказание помощи Украине, в том числе военной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

«Мысль о том, что мы сдерживаем помощь Украине в сфере безопасности, — это нонсенс. Буквально на прошлой неделе — накануне саммита США и России — мы предоставили пакет помощи на сумму $150 миллионов, включая летальное оружие. Сейчас мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы помощи Украине в области безопасности», — заявила Псаки.