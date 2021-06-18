Politico: США заморозили военную помощь Украине на $100 млн

Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине на $100 млн, который включает в себя летальное оружие. Первоначально помощь предполагалась как ответ на скопление российских войск вдоль границы с Украиной.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на четырех чиновников, знакомых с внутренним обсуждением пакета помощи.
Его формировал Совет национальной безопасности США. Над составлением предложения также работали должностные лица Государственного департамента и Пентагона. По данным источников, ключевые позиции в пакете включают системы противовоздушной обороны малой дальности, стрелковое оружие и противотанковое вооружение.
«Чиновники в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов в итоге отложили предложение после того, как Россия объявила о сокращении войск, размещенных вблизи Украины, и в преддверии саммита президента Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным», — пишет издание.
При этом один из источников отмечает, что вся «посылка» в сохранности и может быть быстро отправлена в Украину.
- В мае Госдепартамент США запросил у Конгресса $6,1 миллиарда на финансовую военную помощь государствам-союзникам. Из этой суммы почти $300 млн предназначены странам Европы (в том числе Украине) и Евразии для противодействия России.
- 11 июня Пентагон сообщил, что выделит Украине военную помощь на $150 миллионов.