Politico: США заморозили військову допомогу Україні на $100 млн

Білий дім тимчасово призупинив пакет військової допомоги Україні на $100 млн, який включає в себе летальну зброю. Спочатку допомога передбачалася як відповідь на скупчення російських військ уздовж кордону з Україною.
Про це пише видання Politico з посиланням на чотирьох чиновників, знайомих з внутрішнім обговоренням пакету допомоги.
Його формувала Рада національної безпеки США. Над пропозиціями також працювали посадові особи Державного департаменту і Пентагону. За даними джерел, ключові позиції в пакеті включають системи протиповітряної оборони малої дальності, стрілецьку зброю і протитанкове озброєння.
«Чиновники у Раді національної безпеки Сполучених Штатів у результаті відклали пропозицію після того, як Росія оголосила про скорочення військ, розміщених поблизу України, і напередодні саміту президента Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним», — пише видання.
При цьому одне з джерел зазначає, що вся «посилка» ціла і може бути швидко відправлена в Україну.
- У травні Держдепартамент США просив у Конгресу $6,1 мільярда на фінансову військову допомогу державам-союзникам. З цієї суми майже $300 млн призначені країнам Європи (в тому числі Україні) і Євразії для протидії Росії.
- 11 червня Пентагон повідомив, що виділить Україні військову допомогу на $150 мільйонів.