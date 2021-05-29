Держдеп США запросив $6,1 мільярда на військову допомогу іншим країнам. У списку й Україна

Держдепартамент США запросив у Конгреса $6,1 мільярда на фінансову допомогу у військових цілях державам-союзникам. Із цієї суми майже $300 призначається країнам Європи та Євразії для протидії Росії.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на бюджетний запит Держдепу.
До числа пріоритетних одержувачів входять Україна, Грузія, Естонія, Латвія і Литва.
Також Держдеп просить $112 мільйонів на навчання іноземних військових, з яких $27 мільйонів пропонується направити Європі та Євразії для посилення регіональної безпеки та взаємодії із силами НАТО. Серед одержувачів коштів вказана й Україна.
Як передає «РБК-Україна», в цілому Держдеп на допомогу Україні запросив $255 млн на 2022 фінансовий рік.
Допомога повинна посилити протидію агресії РФ, прискорити процес реформ по боротьбі із корупцією, в тому числі за рахунок електронного управління, поліпшити діловий клімат в країні, підтримати енергобезпеку за рахунок реформування компанії «Нафтогаз», поліпшити систему охорони здоровʼя і підтримувати зусилля щодо досягнення миру на Донбасі. Саме такі вимоги ставлять США перед Україною.
- У березні Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму $125 мільйонів. Пакет USAI включає два додаткових катера Mark IV, контрартилерійські радари, тактичне обладнання, медобладнання, консультативні послуги та навчання.
- 11 червня 2020 року Міністерство оборони США оголосило про виділення $250 млн на підтримку безпеки України. Після цього США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та супутнього устаткування. Шість із них одразу почали готувати до відправки.