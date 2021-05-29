Госдеп США запросил $6,1 млрд на военную помощь другим странам. Украина в списке

Госдепартамент США запрашивает у Конгресса $6,1 млрд на финансовую помощь в военных целях государствам-союзникам. Из этой суммы почти $300 предусмотрено странам Европы и Евразии для противодействия России.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на бюджетный запрос Госдепа.

В число приоритетных получателей входят Украина, Грузия, Эстония, Латвия и Литва.

Также Госдеп просит $112 млн на обучение иностранных военных, из которых $27 млн предлагается направить в Европу и Евразию для усиления региональной безопасности и взаимодействия с силами НАТО. Среди получателей средств тоже есть Украина.

Как передает «РБК-Украина», в целом Госдеп на помощь Украине запросил $255 млн на 2022 финансовый год.

Помощь должна усилить противодействие агрессии РФ, ускорить процесс реформ по борьбе с коррупцией, в том числе за счет электронного управления, улучшить деловой климат в стране, поддержать энергобезопасность за счет реформирования компании «Нафтогаз», улучшить систему здравоохранения и поддерживать усилия по достижению мира на Донбассе. Именно такие требования ставят США перед Украиной.