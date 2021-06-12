Министр обороны Таран рассказал, на что пойдет помощь от США в $150 млн

Министр обороны Андрей Таран заявил, что вторая часть военной помощи от США на $150 млн уйдет на оборону границ и углубление совместимости украинских войск с НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Этот пакет помощи направлен на повышение боевых возможностей сил обороны Украины, управление подразделениями, элементов радиоэлектронной борьбы. Речь идет о пополнении наших арсеналов противоартиллерийскими радарами, средствами для борьбы с беспилотниками, защищенной связи, электронной борьбы и средствами эвакуации раненых с поля боя. Также на подготовку и оборудование для усовершенствования безопасности частей Воздушных сил», — сказал Таран.

Министр отметил важность выполнения Украиной оборонной реформы для усиления гражданского контроля над ВСУ.

Кроме этого, он отметил, что в течение 2014—2021 годов Украина получила от правительства США оборонительную помощь на $2,5 млрд.